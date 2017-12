Racconti pasquali di Natale per famiglie

LA PASQUA NELL'ARTE DEL NATALE è il suggestivo titolo dell'incontro promosso dal Centro Sociale Sant'Andra al teatrino parrocchiale di Serravalle

Dialogo famigliare e un cartone animato per i più piccoli. Partecipazione, curiosità e tanto divertimento, nel convivio con scambio d'auguri e merenda comune. L'iniziativa VIVI IL NATALE del castello comprende anche la collaborazione con in centro sociale serravallese. Ospite d'onore, SUOR MARIA GLORIA RIVA, che ben conosce la storia dell'arte sacra e soprattutto i bambini. La monaca, superiora della comunità delle ADORATRICI EUCARISTICHE presenti in diocesi, ha raccontato a piccini e adulti il vero significato del Natale cristiano. Bibbia, arte e spiritualità le chiavi di lettura utilizzate dalla religiosa nel racconto d'Avvento. Indagando le opere che parlano della Natività, Presepe e Sacra Famiglia ha spiegato il binomio di fede PASQUA-NATALE. Infine dagli organizzatori “UNA STORIA D'AMORE con LEAFIE” lungometraggio animato su una gallina, un uovo non suo da covare e il piccolo anatroccolo GREENIE appena nato, da accudire.

fz