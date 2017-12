Cambio in CARITAS a Rimini dove le povertà rimangono

La casa dei poveri riminese rinnova la guida, dopo don Renzo Gradara successore per 16 anni di monsignor Luigi Ricci, alla direzione del centro d'accoglienza della chiesa locale dal 1 gennaio 2018 arriva Mario Galasso

Era stato don Gradara a ribadire il concetto: PIÙ RESPONSABILITÀ AI LAICI. Il vescovo LAMBIASI lo ha preso in parola e ha scelto. MARIO GALASSO, Un laico impegnato nel sociale, dopo 2 preti d'assalto ai quali essere grati con l'esercito di servizio silenzioso di oltre 150 volontari.

Mario è nel mondo del volontariato laico e cattolico da tutta una vita. Prima di fare l'assessore alla Protezione Civile e Ambiente a Riccione e in provincia è stata in varie associazioni umanitarie, collaborando e condividendo con la chiesa riminese e con la Papa Giovanni di don Benzi, tanto.

Gli ultimi sono da sempre POVERI, MALATI E SOLI, come dice la CARITAS DIOCESANA purtroppo anche nel 2017. SALUTE, LAVORO E SPESA, per migranti e residenti dilaga un “mare di bisogno” che soffoca famiglie riminesi e italiane. Crescono i senza dimora e soli oltre i 50 anni alla deriva insieme agli stranieri a volte con minori a carico da decenni. E poi, le medicine, la casa, le cure ospedaliere: un mare magno, davvero...

Don Renzo se ne va ma continuerà ad assistere spiritualmente chiunque chieda, mendichi un aiuto, qualsiasi persona abbia fame e sete... anche di Dio, in povertà di cuore.

Ci ricorda che chi riceve dà gratuitamente; il senso del BISOGNO è dei poveri ma riguarda anche i volontari.

fz

Intervista con don Mario Gradara Già Direttore e Assistente spirituale CARITAS RN