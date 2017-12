Tra Aristogatti e Beethoven, il concerto IMS riempie il Nuovo di Dogana

Ieri sera il Concerto di Natale dell'Istituto Musicale Sammarinese, un'occasione unica per salutare insieme l'inizio delle Festività Natalizie con una serata di grande musica.

Sul palcoscenico l’Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio "B. Maderna" di Cesena e il coro di voci bianche dell’Istituto Musicale Sammarinese. Una selezione di canti tradizionali eseguiti dal coro e diretti da Massimiliano Messieri ha aperto il concerto in perfetto clima natalizio; a seguire l'orchestra diretta da Paolo Manetti ha eseguito l'imponente Sinfonia n.3 "Eroica" di Ludwig van Beethoven. ​L’evento, organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Cesena e promosso da Istituti Culturali e Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, ha riempito il teatro Nuovo di Dogana, che ha dimostrato di apprezzare la freschezza di un repertorio che ha saputo coinvolgere anche grazie all'immediatezza di canti popolari, con la musica orecchiabile di Aristogatti o Spada Nella Roccia.