Il tradizionale concerto di Santo Stefano alla chiesa di Sant'Antimo a Borgo Maggiore

Un appuntamento entrato nella tradizione sammarinese. Sono 33 anni che l'Orchestra Camerata del Titano regala momenti di musica di qualità ogni 26 dicembre. Musica che è capace di attivare particolari emozioni come nessun altra arte. Nella prima parte il concerto per violino, pianoforte ed archi con l'omaggio a Felix Mendelssohn. Sua la composizione intitolata, non a caso, "Felicità". Un'opera scritta quando il musicista aveva appena 12 anni che rappresenta un inno alla serenità. A seguire, i gioiosi brani americani degli anni '50-'60 di Leroy Anderson, noto autore di colonne sonore. Nell'aria anche le note di Schubert. Insieme all'Orchestra, il talento dei solisti Luca Venturi, violino, e Marco Scolastra, pianoforte. Lo stesso spettacolo sarà replicato il primo gennaio a Todi, in Umbria, come concerto di Capodanno.