VERDONISSIMO(XXVI)SHOW: al cinema in riviera c'è l'atteso film di CARLO VERDONE con ILENIA PASTORELLI(Jeeg Robot)

Weekend di "BENEDETTA FOLLIA" in multisala riminese evento speciale in riviera la commedia comica romana

XXVI pellicola del VERDONE nazionale CARLO nostro si fa pio anzi piissimo GUGLIELMO ancora una volta nei religiosi panni clericali del bigotto baciapile d'oltre Tevere (la giovane commessa ottima ILENIA PASTORELLI, quella di LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT tanto per capirci, coprotagonista scanzonata e caciarona della storia, lo chiama più volte “padre”). Il nostro è il proprietario di un avviato negozio d'oggetti sacri e abbigliamento religioso di grido potremmo dire in voga anche se démodé (per monsignori, suore e alti prelati) dei rioni papalini romani.

GUGLIELMO delle nozze d'argento Perde la moglie per certe... strane vicissitudini sessuali non troppo tradizionali per un frequentatore del Vaticano. Riacquisterà una nuova vita con sorprese... sospinto dai social e dalle nuove app per incontri privati ritrova l'amore.

Far ridere oggi è veramente difficile perché “non c'è più il senso del ridicolo...” -diceva Alberto Sordi- ma Verdone ci riesce benissimo dopo 40 anni di onorata carriera continua a fare scuola con passione e nuovi tic nevrotici ipertecnologici da far dire anche ai più giovani “fico! Verdone”.

Segnalazione per il personaggio dell'infermiera attempata splendida MARIA PIA CALZONE molto meglio della LETIZIA LANTE DELLA ROVERE.

fz