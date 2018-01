Renata Tebaldi miglior soprano italiano del XX secolo

Qual è il miglior soprano del XX secolo? Renata Tebaldi per il sito Epoch Times Italia, che, dopo aver eletto Giacomo Lauri Volpi miglior tenore del Bel canto e Franco Corelli tra i "veristi" ha analizzato le voci soprano forgiate dalla scuola italiana del Bel Canto. "Sono numerose - scrive - ognuna dotata di una sua vocalità caratteristica e particolare che la contraddistingue dalle altre. Per questo quasi ‘dispiace’ farne una selezione ed escluderne la maggior parte, così come posizionare un’artista prima di un’altra". Renata Tebaldi primeggia su Magda Olivero: "un altro soprano lirico-spinto, ma la sua voce è molto più morbida e profonda di quella di Gilda Dalla Rizza, e più vicina alla sfumatura drammatica di Maria Callas, con la quale tra l’altro è molto accesa la rivalità sul piano artistico. La voce, nel suo massimo periodo di splendore fa sognare, è ricca e corposa, piena di sentimento, il controllo del fiato da manuale e così anche la dizione". Questa la motivazione del sito indipendente.