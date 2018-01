L'ex ministro Riccardi: "San Marino punto di aggregazione per fare cultura"

Alla Dante Alighieri di Roma presentato il volume tratto dal convegno organizzato dall'Università degli studi

L'Università di San Marino in trasferta a Roma per presentare un volume tratto da un convegno organizzato sul Titano. Per l'ex ministro Andrea Riccardi, “San Marino è punto di aggregazione per fare cultura”.



“La Chiesa tra Restaurazione e modernità”: il percorso compiuto, dal Congresso di Vienna a Papa Francesco, il confronto col mondo contemporaneo, i cambiamenti, le utopie. Se ne parlò nel giugno 2016 a San Marino, in un convegno organizzato dall'Università degli Studi, insieme ai maggiori studiosi di storia della Chiesa.

A Palazzo Firenze, sede della Dante Alighieri, quel convegno è diventato un libro, grazie a Giorgio Fabre e alla sammarinese Karen Venturini. Presente anche l'ambasciatrice a Roma Daniela Rotondaro. Nel volume raccontata anche la duttilità di una Chiesa che ha riscontrato grandi ritardi e forti resistenze reazionarie al suo interno.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Luciano Canfora, Università degli Studi di San Marino; Andrea Riccardi, presidente società Dante Alighieri