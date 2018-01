GUADAGNINO super nominato speciale a Hollywood per gli oscar

Dopo il successo di pubblico e critica in America il film del regista sbanca anche alle nomination 2018

Dopo le sei nomination agli Spirit Award, 'Call me by your name' (Chiamami col tuo nome) di Luca Guadagnino incassa anche 4 nomination agli oscar. Miglior film, sceneggiatura non originale (di James Ivory), per la canzone: MYSTERY OF LOVE e per il miglior attore. Il film scelto tra i 9 finalisti racconta la storia del primo amore gay fra un giovane uomo italiano e uno studente americano.

fz