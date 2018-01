San Marino Cinema: proiezioni speciali per le scuole

San Marino Cinema, ha organizzato speciali proiezioni cinematografiche in matinée per le scuole.

Nello specifico, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio sarà proiettato al Cinema Concordia il film WONDER in lingua originale sottotitolato, per circa 470 ragazzi delle Scuole Medie e 100 studenti delle Scuole Superiori.

IL 1° febbraio lo stesso film sarà sullo schermo in italiano, per 250 bambini delle Scuole Elementari.



Sempre 470 scolari delle Scuole Elementari, invece parteciperanno martedì 13 febbraio alla proiezione del film NUTS JOB - TUTTO MOLTO DIVERTENTE.