Serata WELBY(VA CERCANDO)per parlare di diritti e libertà(CH'È SI CARA)

Cittadini del gruppo "Diritti civili e Libertà individuali" per un percorso di sensibilizzazione e informazione

Libertà va cercando”, spunto tratto dal I Canto del Purgatorio di Dante preso in prestito da un gruppo di cittadini per parlare di “FINE VITA”. L'appuntamento è per SABATO 3 FEBBRAIO ALLE 21 in Sala Montelupo di Domagnano in collaborazione con le Giunte di Castello e la Segreteria alla Sanità. Testamento biologico, eutanasia, aborto e più in generale diritti civili imperniati sulle libertà individuali e sociali in un momento di deficit nel paese. Inviti alla discussione e al dialogo rivolti alle categorie e agli operatori sanitari proposti da persone di estrazioni diverse. Un dibattito aperto per condividere le tematiche davanti ai cittadini condotto da Luisella Costamagna. Tra gli ospiti Mina Welby, Presidente Associazione Luca Coscione e Mario Riccio, Medico rianimatore che seguì Piergiorgio Welby. Partecipa anche Antonietta Cargnel, Primario cattolico milanese, esperta in Malattie infettive.



Ci spiega gli intenti della serata uno degli organizzatori del gruppo di cittadini promotori dell'evento la dottoressa FRANCESCA ANTONIA NICOLINI dell'ISS