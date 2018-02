BANCO FARMACO col beneplacito dei REGGENTI per i cittadini

Il Banco Farmaceutico ONLUS in udienza reggenziale per la Giornata del Farmaco del 10 febbraio prossimo sotto il patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e del Congresso di Stato

Acquistare farmaci senza ricetta in favore della CARITAS sammarinese in 3 farmacie del paese per chi non può pagarsi spese di automedicazione aggiuntive durante le malattie. La REGGENZA caldeggia la cittadinanza a donare durante la RACCOLTA FARMACO del 10 febbraio proprio con questo gesto ufficiale di accoglienza dei vertici sanitari ospedalieri dell'ISS e del Banco Farmaceutico oltreché della Caritas diocesana.

Il Segretario alla Sanità Santi introducendo gli ospiti ha parlato di una richiesta farmaci aumentata ulteriormente di oltre il 6%. La direzione della onlus italiana hanno invece ringraziato i Sammarinesi per la quinquennale partecipazione all'opera umanitaria che è condivisione e concreta solidarietà per tanti. I Capi di Stato augurano un “meritato successo per un encomiabile impegno.



Intervista con FILIPPO CIANTIA Dir. Gen. Banco Farmaceutico ONLUS