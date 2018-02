Mercadini racconta i classici: domenica 4 febbraio secondo appuntamento con l'Orlando Furioso

Dopo Melville, tocca ad Ariosto. Prosegue il viaggio nei classici di Roberto Mercadini, che dopo l’appuntamento del 21 gennaio scorso con Moby Dick, domenica 4 febbraio torna sul palcoscenico del Teatro degli Atti per rileggere alla sua maniera l’Orlando Furioso.



“L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto è un libro tanto pieno di fantasia e di estro da sembrare scritto non da un uomo, ma da un'orda di folletti e di fate – scrive Mercadini - E, allo stesso tempo, è un libro pieno di logica, di raziocinio, di sfavillante lucidità. È un libro torrenziale, labirintico, cangiante. E per certi versi, si potrebbe dire, impossibile da raccontare: ossia impossibile da intrappolare in una narrazione teatrale. Eppure la sfida mi attraeva in modo irresistibile. Valeva la pena tentare, secondo me. Valeva la pena rischiare di finire travolti dal torrente, dispersi nel labirinto, abbagliati dalle sue iridescenze. Giudicate voi il risultato”.



Roberto Mercadini è un poeta, un narratore teatrale, un monologhista. Con oltre 150 date l'anno, porta in giro per l'Italia i suoi spettacoli di narrazione e i suoi monologhi poetici, parlando dei temi più disparati ed eterogenei.



L’evento è realizzato in collaborazione con Biblioteca Civica Gambalunga.



Biglietti

Ingresso unico: 8 euro





La biglietteria del Teatro Novelli è aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Info biglietteria: 0541.793811.



E’ possibile acquistare i biglietti anche on line al sito www.teatroermetenovelli.it e cliccare su “Acquista biglietti on line”.