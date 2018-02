Medicine per amore: oggi la Raccolta del Farmaco di BANCO ONLUS RSM

Nelle farmacie sammarinesi per tutto il giorno la Colletta farmaceutica dell'ISS in favore delle famiglie più bisognose di aiuto sanitario con medicine e prodotti da banco per automedicazione

Giornata raccolta Farmaco promossa dall'ISS con il Servizio Farmaci in collaborazione col BANCO FARMACEUTICO ONLUS. Coinvolte le farmacie di Borgo, Ospedale e Serravalle all'Atlante. Sarà la CARITAS diocesana a gestire il servizio distribuzione medicine per automedicazione. Le ricerche fatte dai volontari sulle persone bisognose hanno permesso di individuare i farmaci più utili da distribuire ai famigliari dei malati con difficoltà di vario genere. Sono presidi sanitari spesso individualmente necessari purtroppo non ricettabili e quindi a pagamento. Non poterli acquistare crea disagi e dolore ai più deboli lasciati soli davanti alla malattia. 50 volontari e 3 farmacisti compongono la squadra a disposizione di tutti per l'intera giornata della COLLETTA FARMACEUTICA. Obiettivo finale raccogliere oltre 1000 confezioni e prodotti donati da consegnare regolarmente tramite sedi locali diocesane direttamente alla gente.

