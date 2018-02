Polvere di NOCCIOLINE in cartoni animati

Cartoon per famiglie e bambini SAN MARINO CINEMA propone per il weekend anche in pomeridiana (sabato alle 17.30, domenica alle 15 e 17.30) “NUT JOB tutto molto divertente”



Cinema nel cinema anzi nel cartoon la storia anni Cinquanta racconta della Comunità animale in mezzo alla Società umana 'civile' il tutto tra un negozio di noccioline e una banca da rapinare... uomini, scoiattoli e topi con l'aiuto di cagnette e fischietti magici, rendono il film un cartone di consumo divertente con tanti di quei richiami d'animazioni recenti da perderne il conto.

SPOCCHIA lo scoiattolo egoista e spocchioso appunto si porta a spasso AMICO il topo senza nome da trattare come una pezza da piedi... anzi da zampe per le noccioline come un servo o uno schiavo (NUT JOB da lavoro nero) finché non si intromette la solita femmina LANA che cambia la storia di vita trasformando SPOCCHIA in VANESIO... trasognato e innamorato, pasticcione e simpaticamente impacciato.

La sorte a volte gioca brutti scherzi e inevitabilmente cambia le carte in tavola perché in soldoni, I DOLLARONI (rapinati dagli uomini in banca) NON SONO MICA NOCCIOLINE... (recuperate dalle bestiole come provviste per l'inverno).

fz