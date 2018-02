Sanremo, Ultimo vince tra le Nuove Proposte: "Dedicata a chi ha più domande che risposte"

C'è già un vincitore a Sanremo: è il 22enne romano Ultimo - nome d’arte di Niccolò Moriconi - che ha primeggiato tra le Nuove proposte a Sanremo, con “Il ballo delle incertezze” dedicato a chi, come aveva spiegato, ha molte più domande che risposte. "Questa vittoria è per mio fratello, che vincerà sicuramente la sua battaglia", dice emozionato sul palco dell'Ariston subito dopo la proclamazione.



Uno dei momenti più emozionanti è il lento che Baglioni balla con l'ospite Gianna Nannini, a suggellare il duetto su "Amore bello", che vale la standing ovation del pubblico. La star assoluta è Milva, che la città di Sanremo omaggia con il premio alla carriera. Ieri è stata anche la serata dedicata anche ai duetti dei Big: dopo il voto della giuria degli esperti si sono piazzati in fascia alta Gazzè, Barbarossa, Caccamo, il duo Meta-Moro, Ron, Vanoni-Bungaro-Pacifico e Diodato-Paci.



