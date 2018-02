Sanremo: vincono Meta e Moro con "Non mi avete fatto niente"

Nel video la corrispondenza di Eddy Anselmi

Ermal Meta e Fabrizio Moro col brano 'Non mi avete fatto niente' vincono il 68mo Festival di Sanremo. "Nessuna rivalsa, solo tanta felicità": è la reazione dei due, dopo i sospetti di plagio. Moro ha dedicato la vittoria al figlio, Meta alla etichetta che ha creduto in lui. 'Una vita in vacanza' degli Stato sociale si piazza seconda; terza posizione per Annalisa con 'Il mondo prima di te'. Chiude così il festival targato Baglioni che ha fatto segnare record di ascolto. Serata finale caratterizzata dallo show della Pausini e dal monologo emozionante di Favino.