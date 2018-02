"Infinito 200": la celebre poesia di Leopardi compie 200 anni

Davide Rondoni spiega e legge per noi "L'Infinito"

È una delle poesie più celebri e più studiate della letteratura italiana. "L'Infinito" di Giacomo Leopardi si appresta a compiere 200 anni.

Celebrazioni e momenti dedicati già programmati in tutta Italia e al via da marzo il progetto "Infinito 200", organizzato da Materiali Musicali in collaborazione con il Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna, coordinata da Davide Rondoni, e con l'etichetta discografica Neverland Records.



Nel video Davide Rondoni spiega e legge per noi "L'Infinito".