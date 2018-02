Scheda ARDUINO in didattica con un Kit per il CFP

Presentata alla Segreteria Industri e Artigianato la fase didattica del progetto ARDUINO applicata ai ragazzi del CFP dopo la prima sperimentazione già avvenuta alle scuole medie lo scorso anno

Camera di Commercio di San Marino in collaborazione con Professionisti per l'Innovazione Digitale (PID) hanno presentato il progetto formativo ARDUINO di Primo livello coordinato dal CFP e patrocinato dalla Segreteria al Lavoro. Percorso scolastico dedicato agli studenti di meccanica ed elettronica che vogliono costruire il proprio futuro acquisendo nuove competenze tecnologiche e digitali. Corsi sui fondamenti della programmazione, della automazione e della robotica, con un approccio applicativo ed interattivo che si sviluppa in progetti ed esperimenti da affrontare in gruppo e singolarmente. Già diffuso in tanti altri paesi, è una opportunità che finalmente anche San Marino potrà concedere agli studenti delle professionali. La scheda ARDUINO e il KIT relativo servono allo sviluppo della didattica polifunzionale per nuove figure professionali richieste dal mercato del lavoro.

Intervista con LUIGI MARZOCCHI Docente Meccanica CFP