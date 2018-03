CAGETOWN: la Città di USMAradio

RADIO ART al Teatro Titano lascia una traccia forte in questa 3 giorni di Simposio-laboratorio sammarinese nel concertone CAGETOWN con tanti artisti dopo la serata di ieri protagonisti i MOKADELIC musicisti della serie Gomorra

La novità del gruppo post-rock psichedelico dei, prima MOKAdelic poi, vera avanguardia musicale accompagnata da suggestioni video e installazioni originali, ieri sera, per la prima volta nel nostro teatrino storico di Città indicano la cifra di questa 3 giorni tra happening e simposio.

Responsabile della Cultura e Rettore hanno posto l'accento proprio sulla novità di proporre ALTRO, “qualcosa che non c'era” in altri luoghi e che “nessuna università più grande offre”.

L'altra faccia della manifestazione è il CAGETOWN concertone di chiusura, stasera alle 22, nel ricordo di John Cage - compositore statunitense esponente dell'avanguardia musicale anni 70 - che passò per Rimini e San Marino nel 1978 producendo, 20 anni dopo, l'Arte dell'Ascolo-LADA.

Seminari, istallazioni, sperimentazioni e ascolto fanno tutto il resto a un anno dalla creazione di Usmaradio in Ateneo. Domani in mattinata la chiusura della prima edizione con un istallazioni sonore e conversazione finale.

fz