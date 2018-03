Al via il Forum del Dialogo: a Serravalle generazioni diverse a confronto

Nel pomeriggio si è aperto il Forum del Dialogo, l'evento che fino a domani sera, all'auditorium della scuola media di Serravalle, farà incontrare studiosi, esperti e persone comuni per un confronto tra generazioni. Nella tarda mattinata l'udienza con i Capitani Reggenti che ha anticipato la prima giornata di lavori.



"Giovani e adulti, parti o controparti di questa società complessa?" è l'argomento da affrontare in questa terza edizione del Forum. Allo stesso tavolo siederanno, quindi, relatori di età e provenienze diverse che si confronteranno per cercare soluzioni per affrontare la società di oggi.



Tra gli ospiti della prima giornata ci sono la psicoterapeuta Maria Rita Parsi e lo studioso Carlo Buzzi, insieme a rappresentanti delle istituzioni civili e religiose. Domani prenderanno la parola, tra gli altri, il sociologo Ilvo Diamanti e Mor Khoundia Gueye del Ministero della Gioventù del Senegal. Al centro ci sarà anche il lavoro alle 20 associazioni che danno il loro contributo all'organizzazione del Forum.



