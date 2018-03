Città: chiude il centro ricreativo di via Giacomini

Chiude dal prossimo 1° aprile il Centro Ricreativo "Il tempo vola" di via Gino Giacomini. Una decisione sofferta da parte della Giunta di Castello di Città, ma inevitabile - sottolineano - per l'impossibilità di sostenere l'affitto e organizzare attività di intrattenimento e di laboratorio. Al contempo – spiega inoltre la Giunta - gli anziani che tenevano aperta la sala e che purtroppo sono venuti a mancare, non sono stati sostituiti da altre persone. Tuttavia prossimamente verranno programmate diverse attività che si svolgeranno presso la Sala Polivalente di Murata.