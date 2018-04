Un GIROTONDO da GIARDINO: piccoli artigiani dell'asilo a BORGO

Bambini e maestre con alcuni genitori della scuola d'infanzia IL GIROTONDO di Acquaviva hanno fatto il loro mercatino di Primavera a Borgo Maggiore

Direttamente dall'aula dei grandi tutti in piazza per vendere i loro manufatti che chiamano “regalini”. Bellissimi “oggettini” fatti a mano dai piccoli durante l'orario scolastico con creatività e fantasia assolutamente tutti da vendere... E così è stato. Gessetti, segnalibri, matitoni, in un POT-POURRI originale per sistemare e rinnovare il loro giardinetto. Missione compiuta! per i nostri ragazzi e ragazze soddisfattissimi della vendita già pronti a “lavorare” per il giardino d'Estate.

fz