NOVECENTO parte seconda ancora ai lunedì cinematografici di Borgo

Grazie agli Istituti Culturali arriva per i lunedì del CINEMA RITROVATO in collaborazione con la CINETECA di BOLOGNA la seconda parte restaurata di NOVECENTO di Bernardo Bertolucci nella versione in 2 parti dopo il primo atto già visto al Concordia

Sono 2 film in 1 della durata totale nella versione integrale statunitense di 317 minuti completamente recuperata dopo gli oltre 700 tagli americani della Paramount. Un'opera d'arte irripetibile sul mondo contadino italiano realizzata nel 1976 (dopo la morte di Pasolini e il rapimento di Moro - ricorda Bertolucci). Un manifesto delle lotte agrarie e dello sconvolgimento epocale in Pianura padana nell'Emilia tra le 2 guerre e la fine del fascismo. La pellicola è il melodramma di un'utopia mancata: la rivoluzione del Quarto stato come nel quadro di Pelizza da Volpedo, che è addirittura lo sfondo dei titoli di testa.

Ambientazioni splendide tra Parma, Reggio, Cremona e paesini della bassa (romantica Guastalla nella nebbia). Attori americani tra i più famosi insieme ai volti noti italiani dell'epoca per un anno di riprese lungo la via Emilia. La storia è quella delle famiglie patriarcali del contado che crescevano figli e nipoti insieme nelle grandi corti, “tra rustico e civile”, padroni e mezzadri coi braccianti convivevano... Come avvenne per i Bertolucci, dal padre Attilio poeta parmense della BELLEZZA, ai figli Giuseppe e Bernardo, registi di fama mondiale.

fz