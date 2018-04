DOCU-FILM-ANIMATO in INDIA: rassegna riminese

Dopo le tappe sammarinesi di primavera, DOC IN TOUR, sbarca al SETTEBELLO di Rimini con “PIÙ LIBERO DI PRIMA” di Adriano Sforzi il 30 aprile alle 21 nella rassegna itinerante dell'INTERNAZIONALE

È una lunga e dolorosa prigionia quella di TOMASO BRUNO in carcere ormai da tanto tempo in INDIA (siamo nel 2014-2015). Era un ventenne avventuroso in cerca di emozioni e risposte alla sua inquietudine quando nel 2010, dopo la morte di un amico in circostanze mai chiarite, ebbe a che fare con la giustizia indiana finendo in galera senza mai più uscirne. PIÙ LIBERO DI PRIMA è un docu-film con disegni animati di testimonianza e denuncia insieme, costruito sulla prigionia, come liberazione da “4 mura d'ingiustizia”. TOMASO combatte ricordando di essere un uomo cresciuto in cella in un paese che non conosce il diritto della persona e mal sopporta la libertà. Scrive e racconta DOPO i 5 anni di detenzione durissima la sua oscura vicenda giudiziaria coi genitori (Euro e Maria, che hanno detto:“abbiamo fede e crediamo in chi amiamo”) nell'attesa per 3 giorni e 3 notti del pronunciamento della Corte Suprema: accusa, OMICIDIO, condanna CARCERE A VITA, sentenza definitiva ANNULLAMENTO e ritorna a casa ad ALBENGA, “vivo e più libero...”.

fz