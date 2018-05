#PrimoMaggio in musica con i Floyd Machine [VIDEO]

Primo maggio giorno di riposo e di riflessione sulla dignità del lavoro. Perché non farlo 'gustando' musica? "Together we stand for work" è il titolo del concerto organizzato dalla CSU con la performance dei Floyd Machine, tribute band dei Pink Floyd. Sul palco del teatro Nuovo di Dogana, le note e i ritmi indimenticabili di una delle più grandi band.



Nel VIDEO un breve estratto del concerto