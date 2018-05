Una fiera del paese non di paese... dell'AGRICOLTURA SAMMARINESE

Da venerdì 4 a domenica 6 maggio negli spazi di Fonte dell'Ovo, Parco di Montecchio, Casa Fabrica torna la 19^ edizione della Fiera Agricola del Consorzio Terra di San Marino

“LA GIOIA DI ESSERCI” è lo slogan per tutti i sammarinesi a partecipare al PRIMO PALIO AGRICOLO DEI CASTELLI (ci saranno all'apertura i REGGENTI, l'Ambasciatore d'Italia e la messa del vescovo Turazzi). La missione: valorizzare territorio e prodotti di qualità (sempre più alta! negli anni) di tutte le cooperative del paese nell'incontro tra operatori e cittadini (da segnalare il convegno sulle BIODIVERSITÀ). L'intento si sposa con la festa (menù stellato di Sartini coniugato ai prodotti TERRA di SAN MARINO), il gioco e il divertimento per famiglie e bambini(DATTI ALL'IPPICA, ORTO IN CASSETTA e LABORATORI). Diverse le gare speciali legate agli animali e ai loro prodotti oltre ai boscaioli, alle esposizioni di macchine agricole, anche storiche. I buoi del passato (RO' e BUNÌ) in passerella, musica (con il nostro dj LORI G) e spettacolo dalla tv col cabaret di Zelig.

fz

Intervista con:

LAURA LUNA SERRANDREI Comitato organizzatore FESTA AGRICOLA