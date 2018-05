IO SONO! la HARDING: storia tormentata di una sportiva ai tempi di REAGAN

Prima del weekend (giovedì 3 e venerdì 4 maggio alle 21) SAN MARINO CINEMA propone al Concordia “TONYA” sul mondo del pattinaggio olimpionico anni Ottanta e Novanta

Un film biografico (un atipico BIOPIC) su una pattinatrice americana ( TONYA HARDING) fine anni Ottanta (ai tempi di REAGAN), che fu la prima americana ad eseguire un TRIPLO AXEL, vera e propria acrobazia ginnica e artistica, gareggiando per andare alle olimpiadi del 1994 (LILLEHAMMER). Nefu definitivamente esclusa per un'aggressione (architettata in modo maldestro dal marito violento insieme a dei balordi) ai danni della diretta concorrente NANCY KARRIGAN. Condannata a 3 anni fu radiata dalla federazione finendo tra le atlete più odiate di sempre.

Pellicola prodotta e interpretata intensamente con ironia da MARGOT ROBBIE racconta una donna, nata povera con una madre anaffettiva, che sin dai 4 anni è obbligata... a diventare una campionessa dei pattini. Lo sport dentro, in fondo al cuore, e le botte prese da tutti a rafforzare e indurire il corpo.

Belle ambientazioni coi baffoni... alla Freddy Mercury e le musiche dei Dire Straits oltre a SLEEPING BAG di ZZ Top.

fz