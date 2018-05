Villa Manzoni: Antonio Caprarica presenta Royal Baby

Domani 8 maggio, ore 21.00. Ingresso libero

Qual è la vita degli eredi al trono, da bambini e ragazzi? Se oggi il piccolo George frequenta l’asilo e Vittoria di Svezia parla di come è guarita dall’anoressia, ieri Carlo d’Inghilterra festeggiava i compleanni solo con la governante e subiva le umiliazioni dei bulli in un collegio-caserma. Il giornalista ed autore Antonio Caprarica ci invita ad un viaggio attraverso le stanze dei palazzi europei, per osservarne la vita quotidiana e seguire l’infanzia di principi arrivati al trono o in attesa della corona.

l'appuntamento è per domani sera alle 21. A Villa Manzoni di Dogana