In giro per "ERASMUS" giovani sammarinesi crescono

Il Progetto studio e permanenza all'estero porta a San Marino i “GIOVANI EUROPEI SI RACCONTANO” in un evento che coinvolge Università e Scuole Superiori insieme per una mattinata al Concordia

Tanti giovani e giovanissimi interessati a condividere l'esperienza universitaria all'estero. Un progetto di mobilità che scambia da un paese all'altro studi, esperienze e spazi educativi.

Le strutture di tante nazioni a disposizione di tutti diventano una risorsa per ognuno.

Video, filmati e testimonianze nelle lingue europee spiegati agli studenti, che sceglieranno il loro futuro, da San Marino nel GIORNO DELL'EUROPA voluto da Robert Schumann nel 1950.

I nostri ragazzi e ragazze sono già stati in Svezia, Spagna, Belgio, Inghilterra, Francia e Germania. Spazi da dividere per gestire alloggi e strutture estere, vite da condividere per migliorarsi e migliorare, anche a casa propria.



fz



Intervista con: ELENA D'AMELIO MUELLER Collaboratrice evento ERASMUS-UniRSM