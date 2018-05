Il giovane (KARL) favoloso: vita di MARX al CineConcordia

IL GIOVANE KARL MARX anche il lingua originale con sottotitoli (venerdì 11 maggio alle 21) nello spazio d'essai della settimana cinematografica sammarinese

i film biografici hanno sempre un problema di spazio: condensare una vita intera in circa 2 ore. Per Carlo Marx giovane scapigliato e romantico il regista di Haiti Raoul Peck ha scelto i soli anni parigini, l’incontro 'prussiano' con Friedrich Engels (coautore del MANIFESTO), gli albori del movimento operaio e del comunismo ideali...

Una sorta di GIOVANE FAVOLOSO della politica (in Italia ne scrissero soltanto - e tra loro... - Croce e Gentile) ambientato negli anni Quaranta dell'Ottocento tra anarchismo (Bakunin) e socialismo utopistico (Proudhon) buono per i licei (didattico).

Dalla Lega dei Giusti alla Lega dei Comunisti il passo è breve: il conflitto borghese diventa rivoluzione economica( i 2 protagonisti da giovani scapestrati e squattrinati diventano uomini consumati dalla vita) e Marx scriverà DAS KAPITAL tradotto in tutte le lingue anche in haitiano...

La nota di sala da segnalare è la fotografia “desaturata” che rende la visone patinata da feuilleton ‹föitõ′› a colori pastello più tenue e grigia: consumata dal tempo perciò efficace.

Finale in musica con Like a Rolling Stone cantata da Bob Dylan.

fz