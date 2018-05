Il disegno RESPIRO della PITTURA: Biennale Rimini 2018

È tornata la Biennale del Disegno a Rimini, fino al 15 luglio, 33 mostre e oltre 2000 opere anche di artisti sammarinesi in centro storico spazi museali e location private con Circuito Open

“VISIBILE E INVISIBILE, DESIDERO E PASSIONE” la III edizione della Biennale riminese è storia. Indagine iniziata nel 2015 sul DISEGNO (nodale, alla base dell'opera di ogni artista) oggi è il laboratorio aperto della tecnica artistica tra pubblico e privato. Sono 35 gli spazi-atlelier come AUGEO ART SPACE all'avanguardia con artisti come Mario Sironi. Tanti gli eventi collaterali come CARAVAGGIO EXPERIENCE addirittura ERON e ANDRECO a Santarcangelo.

In punta di matita per tutte le tendenze: a Castel Sismondo, al Cinema Fulgor, ai Musei, in Domus del Chirurgo e Palazzo Gambalunga, in Fabbrica Arte Rimini sedi prestigiose di valore storico e turistico.

Erotico al femminile (Vanessa Beecroft), Fellini incontra Picasso e gli inediti del Fellas donati a Tonino Guerra, Guercino e il suo più celebre falsario (l'incisore settecentesco Francesco Novelli), Fogli Barocchi con schizzi di Guercino e Cagnacci.

La novità assoluta è a CANTIERE DISEGNO nell'ala nuova su 3 piani del museo cittadino con 50 artisti contemporanei tra cui i sammarinesi JUAN CARLOS CECI (Il peso dell'ombra), PRISCILLA BECCARI (donna-struzzo) e LEONARDO BLANCO(H13, particolare: l'ombra bianca del visibile).

“Soffia il caldo e il freddo dalla medesima bocca” (Erasmo da Rotterdam desunta dal Boccaccio). L'alfabeto dei segni, palestra della pittura, è sempre il disegno, respiro dell'arte.

fz



Interviste con:

ANNAMARIA BERNUCCI Curatrice Biennale

LEONARDO BLANCO Artista - Pittore