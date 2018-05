Le vie dell'Ambra: presentato il progetto internazionale a Serravalle

Presentato nella scuola media di Serravalle il progetto internazionale delle “Vie dell'Ambra”, inserito fra le iniziative dell'Anno Europeo 2018 per il patrimonio culturale. L'obiettivo è quello di creare un network per la valorizzazione culturale, turistica ed economia dei territori interessati dalle antiche vie commerciali dell'Ambra, prodotta dal bacino del Mar Baltico e da altre regioni europee. I siti d'ambra italiani sono oltre mille e comprendono anche il territorio di San Marino e circondario. La conferenza ha lo scopo primario di presentare il progetto come itinerario culturale europeo e avviare la procedura di riconoscimento del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, ponendo la Repubblica nel ruolo di guida.