La 'PASSIONE' di CARAVAGGIO è una ADORAZIONE

Per la prima volta in Repubblica una rappresentazione sacra e realistica sul grande pittore seicentesco promossa dalle Monache Adoratrici Eucaristiche del convento di San Francesco in Città

“DI OMBRA E DI LUCE” un vero e proprio viaggio nell'anima tormentata di Caravaggio. Lo spettacolo, ieri sera al TITANO, scritto da Maurizio Giovagnoni è prodotto da TEATRO PEDONALE per la regia di Matteo Riva. L'attore protagonista è MATTEO BONANNI nei panni del pittore Michelangelo Merisi detto MICHÈL in bergamasco cioè il CARAVAGGIO in scena con la ballerina ROBERTA DI MATTEO. Da segnalare la consulenza storica e artistica della abadessa di clausura madre MARIA GLORIA RIVA e gli arrangiamenti musicali originali composti anche in voce da suor DANUTA CONTI. L'evento unico nel suo genere non è uno spettacolo ma un avvenimento vissuto dal pubblico e curato dalla comunità monastica dell'ADORAZIONE EUCARISITICA in San Marino. Acqua sul palcoscenico e videoproiezioni di quadri e sagome sulle scenografie a vela coinvolgono intensamente e direttamente lo spettatore.

fz