Università: con Gino Sgreva si conclude il Corso di Alta Formazione in Produzione Audiovisiva e Cinematografica

Oggi la conclusione della seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Produzione Audiovisiva e Cinematografica dell'Università di San Marino, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane in collaborazione con Cinephil e San Marino RTV. Numerosi grandi professionisti del Cinema – come Carlo Verdone, Luca Miniero e Diego Solanas – sono venuti sul Titano in questi mesi. Protagonista, oggi, con una lezione di Direzione della Fotografia, Gino Sgreva: nome molto noto nel settore per importanti collaborazioni a produzioni nazionali e internazionali. Questa sera alcuni dei corsisti saranno coinvolti nelle riprese di un videoclip musicale a San Marino: progetto nato anche grazie alla collaborazione del fotografo Augusto Betula e dello stesso Gino Sgreva, che coinvolgerà una troupe di 30 giovani sammarinesi, fra cineasti, attori, musicisti e studenti dell'Università.