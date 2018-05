“Geometrie Sonore chiude i battenti”

Lo storico contest musicale Geometrie Sonore, dopo 15 edizioni, non si ripeterà. È lo stesso fondatore e organizzatore Roberto “Moghe” Moretti a dare l'annuncio sulla pagina Facebook dell'evento, ormai appuntamento fisso, a Domagnano, per appassionati e giovani musicisti in cerca della ribalta. “Purtroppo è sempre più difficile rimediare fondi e le istituzioni sammarinesi non sono abbastanza sensibili da capire il valore di certe manifestazioni” si legge nei commenti del post. Moretti si toglie anche qualche sassolino: “Vediamo finanziare con tanti, troppi soldi pubblici, eventi di bassa qualità”.