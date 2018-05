"L'algoritmo imperfetto", presentato il secondo volume per il progetto Breaking Books

Breaking Books, se la realtà rompe la parete della narrazione. L'esperimento letterario è arrivato a San Marino, alla Cooperativa “Il Macello”, con la presentazione de “L'algoritmo imperfetto”, insieme alle autrici Beatrice e Arianna Simoncini, con Elisa Magrini e Luca Mulazzani, anch'essi coinvolti nel progetto. E' il secondo dei volumi previsti dalla tetralogia. Già forte di un buon riscontro al Salone del Libro di Torino prosegue il suo viaggio, con una formula che cambia ma solo nei dettagli in vista della prossima realizzazione: un bando letterario per scrittori, esordienti e non, selezionerà i candidati chiamati ad impersonare, ciascuno, la vita del proprio personaggio in un luogo isolato dal mondo. Per “Algoritmo imperfetto”, luogo di ambientazione scelto era Elcito, borgo abbandonato delle Marche.