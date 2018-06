Successo GIURASSICO: entro il 2021 il VI episodio

Buon riscontro di pubblico in multisala riminese per il quinto capitolo 'giurassico' ideato da Spielberg 25 anni fa. “JURASSIC WORLD: il Regno Distrutto” appassiona ancora

Gli ingredienti ci sono tutti per continuare la storia dei mitici dinosauri del Giurassico tanto amati dai bambini e dagli adulti che 25 anni fa erano ragazzini. Piace, insomma, a nonni e genitori, anche oggi, IL REGNO DISTRUTTO che darà vita (nel sequel n° 6) a un nuovo mondo abitato da sauri, cloni e individui geneticamente modificati, insieme agli umani... Gli americani lo chiamano franchise e riesumano una storia adrenalitica girata tra l'Inghilterra e le Hawaii buona per il futuro (guardando agli incassi). Comunque sia il film e appassionate e fa divertire.

La storia comincia 3 anni dopo JURASSIC PARK, a parco distrutto, alcuni dinosauri sono ancora lì... a ISLA NUBLAR pronti ad essere trasferiti in una location oscura, “GOTICA”, che darà il la a tutta la vicenda attesa con la fine della seconda trilogia non prima del 2021. Effetti speciali veramente speciali!!! visti i dinosauri in campo, compresa BLUE, il raptor che fa innamorare tutti.

fz