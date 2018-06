"Leviathan" in teatro a Roma. In scena il sammarinese Andrea Filippini

Il 15 giugno a Roma partiranno le repliche di "Leviathan", spettacolo di fantascienza teatrale.



Lo spettacolo è organizzato dall'accademia professionale romana Cineteatro. Fra gli attori dello spettacolo, diretto da Alessia D'Errigo, è presente anche il sammarinese Andrea Filippi, studente al secondo anno di accademia.



Lo spettacolo "Leviathan", ispirato al mostro sottomarino voluto da Dio stesso per rappresentare il potere divino è, a detta degli organizzatori, "l’archetipo fantascientifico dei nostri tempi, la rappresentazione drammatica e poetica del mondo odierno. Uno spettacolo catartico ed estremo che riflette sulla natura umana in un modo originale e profondo."



Lo spettacolo è previsto per tre date: il 15, 16 e 17 giugno alle ore 21.00 presso il CineTeatro a Roma.



