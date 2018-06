Mese dantesco: bilancio positivo per la 12esima edizione

Anche quest'anno più che positivo il bilancio della dodicesima edizione del Mese Dantesco 2018, svoltosi tra maggio e giugno con il contributo della Società Unione Mutuo Soccorso.



Questo successo - si legge in una nota dell'associazione Dante Alighieri - è dovuto al coinvolgimento delle varie realtà educative della Repubblica, come la Scuola Secondaria Superiore e l'Istituto musicale.



In cattedra e sul palco si sono alternati Marco Capicchioni, Valeria Martini, Teodoro Forcellini, Maurizio Gobbi, affiancati dai loro allievi. I temi affrontati sono molteplici, infatti l'opera dantesca è stata analizzata dal punto di vista linguistico e filosofico, reinterpretata, e trasformata in musica.



Con la speranza che l'iniziativa possa continuare ad avere un esito positivo e a creare legami tra le varie realtà culturali della Repubblica.