“Nove Castelli e un Cuore”: i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari al centro dell'incontro a Chiesanuova

Riparte da Chiesanuova il percorso per valorizzare il ruolo della cardiologia sul territorio. Un progetto promosso dall’Associazione di Volontariato Cuore-Vita in collaborazione con la Società Sammarinese di Cardiologia, l’Iss, Segreteria Sanità e naturalmente i nove Capitani di Castello. Nel terzo appuntamento di ieri sera si è parlato di come “migliorare la conoscenza e la salute del cuore”. “Fattori di rischio per le malattie cardiovascolari”, il tema approfondito insieme alla Dottoressa Marina Foscoli.