Un opera del cuore per Rab: Ceccoli regala la sua scultura agli arbesani

Il balestriere Fernando Ceccoli donerà durante la prossima visita ad Arbe per il 50° del Gemellaggio la sua opera in legno omaggio d'amicizia e fratellanza

Sarà Leonardo Blanco con l'opera SCOLPIRE IL TEMPO, vincitore del bando della Segreteria Interni, a rappresentare il dono ufficiale di San Marino alla città di Arbe per i 50 anni di Gemellaggio, il 25 giugno prossimo, durante la visita ufficiale della delegazione sammarinese.

Fernando Ceccoli, secondo classificato al concorso con un lavoro originale in legno, presente tra gli ospiti donerà privatamente anche la sua scultura originale agli arbesani, isolani croati.

Ce lo porta il cuore a viaggiare verso l'isola del Fondatore Marino e a lasciare un ricordo che unisce 2 simboli e 2 popoli con un ponte (tra Palazzo e Torre) d'affetto e stima che rimane per sempre.

fz



Intervista a Fernando Ceccoli - Autore dell'opera su Arbe in concorso