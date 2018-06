28 giugno 1846: inventato il sassofono

Uno strumento immortale per la musica jazz, immortalato dalle sonorità di grandi artisti come John Coltrane e Charlie Parker. Il sassofono deve la sua realizzazione al belga Antoine Joseph Sax, passato alla storia con lo pseduonimo Adolphe Sax.



Sax ereditò dal padre la passione per costruire strumenti musicali, passando poia costruirne di nuovi, partendo da varianti di quelli esistenti.



Il brevetto del sassofono fu depositato il 28 giugno 1846. Il modello iniziale era in legno, basato sul modello del clarinetto.



Il successo fu immediato, già nel 1857 il sax entrò come disciplina al Conservatorio di Parigi, con lo stesso Adolphe come insegnante per la materia. In Italia fra i primi istituti ad adottare lo strumento ci fu il Conservatorio di Bologna, su suggerimento di Gioacchino Rossini.