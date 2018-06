Religioni e dialogo a Villa Manzoni: presentato il libro “Noi fratelli. Un ponte tra cristiani e musulmani”

Scritto da Giancarlo Mazzuca e Stefano Girotti, con la prefazione di Papa Bergoglio



Il dialogo tra cristiani e musulmani è possibile grazie a ponti gettati da uomini di buona volontà. Non hanno dubbi, Giancarlo Mazzuca e Stefano Girotti, sulla possibilità che da un clima di sospetto e di paura si passi ad una nuova forma di confronto aperto tra le due religioni monoteiste, che contano quasi 5 miliardi di fedeli. Ne hanno parlato addirittura con Sua Santità, Papa Francesco, che non solo ha condiviso la loro chiave di lettura, ma ha regalato ai due autori una straordinaria prefazione al libro. Una riflessione in cui Papa Bergoglio invoca che mai più, nel mondo, avvengano guerre in nome della religione. “Conflitti che dietro al paravento della fede – hanno dichiarato i due autori – nascondono sempre forti interessi economici”. Il libro ripercorre le fasi della storia, fin dal VII secolo, quando Maometto avviò l'espansione del credo islamico. Una storia fatta di dialogo e a volte di condivisione fra le due confessioni religiose, passando per Carlo Magno e San Francesco d'Assisi, l'imperatore Federico II e Benito Mussolini, ma anche un capitano d'industria, come Enrico Mattei, sulla via del petrolio.



Nel video l'intervista di Giancarlo Mazzuca