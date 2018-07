SETTIMANA UNESCO: teatranti al museo ed esperantisti in biblioteca

Continuano gli eventi culturali e artistici per i 10 anni di San Marino Patrimonio dell'Umanità

Continuano per tutta la settimana eventi e manifestazioni del Dipartimento Turismo e Cultura per celebrare il decennale dell'Iscrizione al Patrimonio Unesco. Ieri sera una performance originale di spettacolo della sammarinese PANZAVOLTA PRODUCTIONS. Al Museo di Stato gli attori Andrea Tamagnini e Aleksandra Di Capua hanno accolto famiglie e bambini in modo ludico e teatrale. Visita guidata “giocando con la storia” gli attori hanno presentato a cittadini e ospiti IL TESORO SEGRETO DI DOMAGNANO nella loro speciale serata al museo. Oggi gli Istituti Culturali propongono una giornata sull'Esperanto. In Biblioteca di Stato la Federazione esperantista presenta “UNA GRANDE PERSONALITÀ UNESCO: Ludovico Lazzaro Zamenhof”. Intervengono al dibattito i maggiori esperti in materia sui “Pionieri dell'Esperanto a San Marino dai primi del 900”. Sin dal 1913 esistono documenti e pubblicazioni sammarinesi curate dal Tellini sulla lingua ausiliaria europea nata a fine Ottocento.Questa sera in Galleria di Borgo alle 21 “VOCI E VOLTI DELLA MIA GENTE” reading di presentazione in musica e fotografie tratto dal libro di Giancarlo Frisoni dedicato alle “radici della nostra gente”.

fz