Joss Stone la “regina del soul” contemporaneo ha deliziato il pubblico sammarinese in una speciale esibizione al Palace Hotel

Un emozionante concerto acustico in Repubblica a chiusura del suo “Total World Tour”. Jocelyn Eve Stoker, in arte Joss Stone, si è esibita ieri sera al Palace Hotel. Questa tappa rappresenta la chiusura del lunghissimo tour mondiale partito nel 2014 con il quale ha voluto toccare tutti i paesi del mondo. Cantautrice di origini inglesi dalla voce ricca e profonda. Ha iniziato a cantare fin da piccola, all'età di 14 anniha vinto il talent show della BBC “Star For a Night”. Nel 2003 ha debuttato con l'album “The Soul Session” che suscita da subito l'attenzione della critica. Ha ottenuto 5 nomination ai Grammy, vinto due Brit Awards e venduto oltre 12 milioni di album in tutto il mondo. Prima della tappa a San Marino era stata protagonista di una sola tappa in Italia al Music festival di Tarvisio, a Udine, la scorsa estate.