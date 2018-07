AMORE QUIETO: la biografia di EMILY DICKINSON solo a SAN MARINO

“A QUIET PASSION” di Terence Davies sulla vita della famosa poetessa americana proposto in prima assoluta da noi, solo al Concordia di Borgo Maggiore, a cura di SAN MARINO CINEMA estate

Due attrici e una faccia che lentamente emerge dalla sceneggiatura (fino a dipingere le vere sembianza della scrittrice) e soprattutto nella cura della fotografia su personaggi femminili in contrasto con quelli maschili.

La biografia della poetessa americana di fine ottocento, poliedrica e controversa, raccontata in una storia TRANQUILLA, di QUIETE (in una vita semplice e modesta) come la passione travolgente per la poesie di EMILY figlia dell'alta-media borghesia di provincia: ribelle da giovane, isolata nella scrittura da donna matura, vissuta in solitudine.

“Una donna sola nella sua ribellione” diventa giocoforza una reclusa... - racconta il regista inglese Davies - che ha dipinto sfumando i chiaroscuri di una pellicola fatta di luce, stoffe consumate, divani di velluto, pizzi e merletti.

Si, ci può essere una passione quieta, si, emersa a 55 anni per EMILY DICKINSON in una raccolta di poesie postume, animate soltanto dopo la morte.

fz