Gran Festa di SAN ROCCO: dopo REGINA la TAGLIATELLA...

Continua la 3 giorni di Cailungo tra musica, arte e intrattenimento anche tanta gastronomia, tradizionale e a km 0

Prosegue la Festa di San Rocco a Cailungo di Borgo Maggiore. Stand gastronomici, mercatini, mostre e antichi mestieri, fino a domenica 12 agosto ogni sera orchestra romagnola e ballo liscio. Ieri lo show di Luca Regina, magia e cabaret con i più piccoli anche un concorso JUNIOR per giovanissimi comici. L'attore e prestigiatore è noto in tutto il mondo per le performance con la compagnia LUCCHETTINO insieme a Tino Fimiani. Il presentatore ha intrattenuto il pubblico con ironia e simpatia intervenendo per la prima volta alla storica festa in Repubblica dove da alcuni anni vive e lavora. Stasera pesca a premi, ruota della fortuna e musica. Domani l'VIII Sagra della Tagliatella rigorosamente nostrana e sammarinese.

