Festival organistico internazionale: a Valdragone il primo dei quattro concerti

Torna il Festival organistico internazionale a Valdragone. Ieri si è aperta la seconda edizione dell'evento pensato per valorizzare lo speciale organo americano del 19esimo secolo che si trova all'interno del santuario del Cuore immacolato di Maria. Uno strumento voluto da padre Augusto Savelli. Quest'anno i musicisti arrivano da Cina, Germania e Italia. Il secondo dei quattro concerti, sempre all'interno del santuario, è fissato per il 25 agosto. Il festival è organizzato in collaborazione con la rassegna "Concerti d'organo" di Fano e con l'associazione "Il laboratorio armonico" della stessa città.



