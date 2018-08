Dal tramonto all'alba: a Borgo le atmosfere della fisarmonica

Un luogo intimo, il buio dopo il tramonto e il suono intramontabile della fisarmonica per uno degli eventi dei San Marino International Summer Courses. Alla celletta di Borgo Maggiore, all'ombra del monte Titano, la performance musicale che ha ricreato un'atmosfera magica grazie a uno degli strumenti della tradizione. La fisarmonica, negli anni, è riuscita a trovare nuova vita nel digitale. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'associazione "Noi per il Borgo".



mt