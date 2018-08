Francesco Stefanelli all'Eurovision Young Musicians

Torna l'Eurovision Young Musicians, il palcoscenico europeo dedicato ai giovani talenti musicali under 19. Per San Marino, dopo la sua prima esibizione di due anni fa in cui aveva ottenuto tanti consensi dalla giuria, parteciperà Francesco Stefanelli. Il 19 agosto sarà possibile seguire in diretta la semifinale sul portale web di San Marino Rtv. In questi due anni dall'ultima esibizione all'Eurovision il giovane musicista sammarinese ha potuto perfezionare diversi aspetti, da quelli emotivi a quelli più tecnici, della sua performance.



Nel video l'intervista di Giacomo Barducci a Francesco Stefanelli, violoncellista